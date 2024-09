S-Link-Befragung könnte angefochten werden

Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) wollte sich am Freitag zur Causa nicht äußern, verwies auf die Landeslegistik. „Die Fragestellung wurde rechtlich genau geprüft. Sie ist eindeutig, nicht suggestiv und wirft auch keine Missverständnisse auf. Der Inhalt konzentriert sich auf das Gesamtkonzept, das allen Bürgern sowohl im Internet als auch in vielen Veranstaltungen und im Rahmen einer eigenen postalischen Bürgerinformation vorgestellt wird“, so Paul Sieberer, Leiter der Landeslegistik. Eine neue Fragestellung werde es nicht geben.