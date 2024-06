Weiter Aufregung um S-Link-Befragung

Als rechtswidrig sieht Landeslegist Paul Sieberer wie berichtet die Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg zum S-Link an. Diese hätte nicht in dieser Form stattfinden dürfen. Die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn durch die Landeshauptstadt war eines der bestimmenden Themen der SPÖ im Wahlkampf. Bürgermeister Bernhard Auinger will sich bekanntlich an den Ausgang der geplanten Bürgerbefragung im kommenden Herbst halten. Sollten die Stadtbürger gegen das Projekt sein, wird auch er an seinem Standpunkt gegen den S-Link festhalten. „Ich finde die Einschätzung des Landeslegisten merkwürdig“, sagt Auinger und fügt hinzu: „Die Stadt wird ja durch das Projekt finanziell belastet.“