Was hier gedeiht, prägt unser Stadtbild und Klima

Die Zahl der Kastanien nimmt ab. In Parks oder in Alleen werde das eine oder andere Exemplar noch ersetzt. Großflächig kommt die Kastanie nicht mehr zum Einsatz, so Stepanek-Voglhuber, seit 35 Jahren Gärtner. Um die Jungbäume fit für die harte Realität zu machen, werden sie in der Baumschule bis zu fünfmal umgepflanzt. Das regt das Wachstum feiner Wurzeln an, was zum Überleben beiträgt.