Fünf Taucher suchten in Badesee nach teurer Brille

Bei Fahrt mit Stand-up-Paddle umgekippt

Ein Badegast am Oedter See war bei der gemeinsamen Ausfahrt mit seiner Frau mit einem Stand-up-Paddleboard ins Wasser gefallen und hatte seine teure Brille im Wert von 1500 Euro verloren. Trotz Fehlsichtigkeit behielt der nunmehr brillenlose Mann den Überblick. Er sagte zu seiner Frau, dass sie mit dem SUP an Ort und Stelle bleiben solle, schwamm zum Ufer und verständigte die Wasserrettung.