PsyNot: „Deutlich mehr Anrufe seit Dienstag“

Stabilisation und Deeskalation

In Anspruch nehmen kann das psychiatrische Angebot jeder, der sich in einer akuten psychischen Krise befindet. Dazu zählen unter anderem Suizidgedanken oder -absichten, Angstzustände, Panikattacken oder auch eskalierende Situationen mit Fremd- oder Selbstgefährdung. Die Unterstützung erstreckt sich aber auch auf Angehörige, Bekannte und Helfer: „PsyNot ist eine wesentliche Ressource, die allen Steirern in Zeiten psychischer Not zur Verfügung steht“, so die Organisation.