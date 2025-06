McIlroy erster Fixstarter im europäischen Team

Mit McIlroy siegte Europa fünfmal, darunter auch zuletzt 2023 in Rom, wo sich auch Österreichs Aushängeschild Sepp Straka als ÖGV-Premierensieger feiern lassen durfte. Der 32-jährige, gebürtige Wiener hat auch diesmal beste Karten, wieder dem Aufgebot anzugehören. In der am Montag erschienenen neuen Weltrangliste rückte er trotz seines verpassten Cuts bei den US Open mit Platz sieben um eine Position wieder auf sein bestes Karriereranking nach vor. So weit vorne war Straka erstmals Anfang Juni gewesen.