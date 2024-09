Neue Indizien: Tiermarkt in Wuhan war Ursprung

Mehr als 800 Proben ausgewertet

Die in der Fachzeitschrift „Cell“ veröffentlicht Studie basiert auf einer Analyse genetischer Daten, die vom chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) veröffentlicht wurden. Sie stammen von mehr als 800 Proben, die ab 1. Jänner 2020 in und um den Huanan Seafood Market in Wuhan gesammelt wurden, sowie von viralen Genomen der ersten Covid-19-Patienten.