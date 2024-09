Prinzessin Kate nach Chemo zurück am Arbeitsplatz

Schrittweise Rückkehr

Bereits am 9. September hatte Prinzessin Kate in einer liebevoll gestalteten Videobotschaft mitgeteilt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. Ihre Krebsdiagnose hatte sie am 22. März öffentlich gemacht. Nun wird erwartet, dass die Prinzessin in den kommenden Monaten wieder schrittweise offizielle Termine wahrnimmt.