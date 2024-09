Alizee traf William und Kate in einem Schlafshirt

Der 37-Jährige beschreibt in seinem Werk, dass er und seine Alizee damals in letzter Minute beschlossen hatten, eine Nacht im Haus seiner Eltern in Bucklebury, Berkshire, zu verbringen. Was sie allerdings nicht wussten: Auch der künftige König William, Kate und ihre drei Kinder – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – waren im Haus. Der Moment der Entdeckung kam erst, als James vom Kichern der Kinder an der Schlafzimmertür geweckt wurde.