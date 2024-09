Katastrophenfonds wird auf 1 Mrd. Euro aufgestockt

Nach den schweren Unwettern am vergangenen Wochenende wurden in der Bevölkerung die Rufe nach einer Aufstockung des Katastrophenfonds immer lauter. Heftige Stürme und Überschwemmungen haben in mehreren Regionen massive Schäden verursacht. Manche Menschen haben in den Fluten alles verloren, Betroffene fordern nun schnelle und ausreichende Unterstützung, um den Wiederaufbau zu bewältigen.