45 Lkw unter Wasser: „Lage ist eine Katastrophe“

Leere Regale in Wien

Viele Kunden wundern sich unterdessen in Wiens Supermärkten über teilweise komplett leere Regale – was aber nicht direkt mit Lieferengpässen zusammenhängen dürfte. Was steckt dann dahinter? „Es sind am Montag in unserem Warenlager etwa 40 Prozent der Mitarbeiter nicht zur Arbeit erschienen, weil sie selbst vom Hochwasser betroffen sind“, so Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.