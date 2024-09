Wiener Donau-Hochwasser? „Jedes Mal saufen wir ab“

Vertrauen in die Stadt Wien

Am Eck, wo der Kanal in die Donau fließt, geht ein Paar mit seinem Border Collie mitten im Chaos Gassi. Sie vertrauen dem Krisenmanagement: „Die Stadt wird wissen, was sie macht“, geben sie sich zuversichtlich über die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen, wie Absperrungen in Flussnähe. Aber für Bekannte im Kamptal in Niederösterreich geht es in Richtung der Hochwasser von 2002, die Lage ist „natürlich eher eng“.