Vieles digital, aber die Gastfreundschaft bleibt

Premiere für neue Messe-Präsidentin

Das Lampenfieber hielt sich offenbar in Grenzen, als Sebiye Çara am Montag als neue Präsidentin von Messe und Congress bei der Fafga-Eröffnung ihre Premiere erlebte. „Ich kenne aus meinem 50-Mitarbeiter-Betrieb die Herausforderungen in der Wirtschaft. Dieses Wissen werde ich nun einbringen“, sagte die Inhaberin einer Tankstellenkette. Dass WK-Präsidentin Barbara Thaler nicht – wie lange Jahre üblich – auch die höchste Messe-Funktion ausübt, sieht sie als Zeichen der willkommenen Nachwuchsförderung und des Ämtersplittings.