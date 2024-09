William und Kate gratulieren Harry zum 40er

Gleich in der Früh veröffentlichten König Charles und seine Frau Königin Camilla auf ihren Royal-Family-Accounts herzliche Glückwünsche an den in den USA lebenden Prinzen. Zu einem sehr netten Foto, das einen lachenden Harry im grauen Anzug an einem Tisch sitzend zeigt, schrieb das Königspaar: „Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!“