Sechs Verletzte durch herabstürzende Äste in Wien

Donau-Pegelstände unter Kontrolle

Unter Kontrolle ist laut dem MA45-Sprecher die Situation an der Donau bzw. an der Neuen Donau – die als Entlastungsgerinne fungiert – und am Donaukanal. An der Neuen Donau seien zwar Bereiche überflutet, dies sei aber bei Hochwasserereignissen so vorgesehen. Auch die Situation am Liesingbach im Süden der Stadt ist laut dem Sprecher vorerst noch nicht problematisch, was den Pegelstand anbelangt.