Bis zum Hals | Nur heiße Luft

Nur heiße Luft. Ja, das Wasser steht uns bis zum Hals. Umso wichtiger, auch den drastisch voranschreitenden Flächenfraß, die Bodenversiegelung endlich zu bremsen. Damit beschäftigen wir uns in der „Krone“ seit langem. So erinnern wir in unserer Sonntags-Ausgabe an das von Hans Dichand angestoßene Bauernmanifest. Derzeit setzen wir uns mit dem Bodenfraß schwerpunktmäßig im Rahmen unserer Initiative „Die Stimme Österreichs“ auseinander. Da kritisiert etwa Greenpeace-Chef Alexander Egit das zügellose Spekulantentum und Agrarminister Totschnigs vorgelegte Bodenschutzstrategie: „Ein zahnloser Papiertiger! „Wieder einmal wurde eine nicht verpflichtende Strategie beschlossen.“ Die Bodenversiegelung eindämmen: ein elementares Anliegen der Österreicher. Die Politik aber hat da bisher kaum mehr als heiße Luft produziert. Freilich nicht nur dabei…