Abgesagt! Extremwetter verhindert auch Aufsteirern

Weitere Wetterverschärfung

Die Wetterkapriolen wirken sich natürlich auf die gesamte Steiermark aus. Am Vormittag tagte auch wieder das neu formierte Krisen-Gremium des Landes, um weitere Schritte abzuklären. „Nach den aktuellen Prognosen schaut es leider nach weiteren Verschärfungen aus“, sagt Harald Eitner, Leiter des Landes-Katastrophenschutzes. Demnach sinken die Schneefallgrenzen in der Nacht auf Samstag speziell im Ennstal und im oberen Murtal bis in die Tallagen. „Hier wird es aller Voraussicht am Samstag also Schneefahrbahnen geben. Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen natürlich noch mit Sommerreifen unterwegs sind, kann man sich die Konsequenzen ausmalen.“