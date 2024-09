Wettersturz: Vom Hochsommer direkt in den Winter

Schlag auf Schlag geht es dieser Tage beim Wetter: Hieß es kürzlich noch Schwitzen bei 30 Grad und mehr, ist in der Nacht auf Donnerstag der prognostizierte Wettersturz erfolgt. Die Berge in Tirol sind teilweise schon in Schnee gehüllt – teilweise schneite es bis in höher gelegene Täler herab. Entspannung ist länger keine in Sicht – vor allem der Regen bereitet Sorgen.