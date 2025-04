Aggro-Teenager verletzte Polizist in Zelle schwer

Mit einem rabiaten Unruhestifter bekam es die Polizei am Freitag in Innsbruck zu tun: Der 18-jährige Einheimische wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen und in einer Anhaltezelle untergebracht. Dort rastete der Verdächtige erneut aus und attackierte Polizisten. Ein Beamter erlitt schwere Verletzungen.