Wettersturz! Diese Events fallen jetzt ins Wasser

Aufgrund der Vorhersage von intensiven Niederschlägen wurden in Kärnten mehrere Veranstaltungen abgesagt. Der für Freitagabend geplante After-Work-Markt am Benediktinermarkt in Klagenfurt musste gestrichen werden. Ebenso fällt das SPÖ-Familienfest aus, das am Samstag in der Wörthersee-Ostbucht hätte stattfinden sollen.