Enthüllt: Wer hinter „Stimme Österreichs“ steckt

In 35 Tagen – am Wahlabend des 29. September – bekommen die Parteien die Rechnung von rund 6,3 Millionen Wählern serviert. Wenn die Balken der ersten Hochrechnung hochfahren, wird Österreich wissen, welches Wahlprogramm, welcher Spitzenkandidat bei der Flut an Wahlkampfduellen im Superwahljahr 2024 am besten ankam.