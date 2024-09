Polen: Mehr Regen als bei „Jahrtausendflut“ 1997

Südwesten am stärksten von Unwettern betroffen

Die Woiwodschaft Oppeln im Südwesten Polens ist bisher am stärksten von den Unwettern getroffen. Am schwierigsten sei die Situation im Bezirk um Prudnik an der Grenze zu Tschechien und im benachbarten Bezirk Nysa, sagte Innenminister Tomasz Siemoniak. „Die kommenden Stunden werden hart. Wir müssen mit vielen neuen Vorfällen und Gefahren rechnen. Ich appelliere noch einmal an die Einwohner und Bürger, auf die Anweisungen der Dienststellen zu hören, insbesondere wenn es um die Evakuierung geht.“