Abdeckung von Triebwerk löste sich während Flug

Bange Minuten haben am Freitagmorgen die Passagiere einer Maschine der chinesischen Fluglinie Mandarin Airlines durchlebt. Ein Fluggast an Bord des Turboprop-Flugzeugs vom Typ ATR 72-600 nahm ein Video auf, das zeigt, dass sich eine Abdeckung des Triebwerks an der linken Tragfläche geöffnet hatte.