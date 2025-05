Cannes: Bono und Sean Penn posierten mit Soldaten

Eine klare Botschaft übermittelte U2-Frontmann Bono am Freitagabend bei seinem Auftritt am Red Carpet bei den Filmfestspielen von Cannes. Er und sein Bandkollege „The Edge“ posierten gemeinsam mit Hollywood-Star Sean Penn und mehreren ukrainischen Soldaten für die Kameras. Bono, der sein Filmprojekt „Bono: Stories of Surrender“ präsentierte, wollte sich bei den anwesenden Ukrainern dafür bedanken, „dass sie Europa vor dem Faschismus schützen“.