Berlin: 28-Jähriger stach Polizist in den Hals

Am späten Freitagabend ist es zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und einem Berliner Polizisten gekommen. Der 28-Jährige, der laut Medienberichten eigentlich eine Anzeige erstatten wollte, aber wegen der langen Wartezeit zu randalieren begann, geriet mit seinem späteren Opfer in eine Rangelei. Im Zuge deren kam ein Messer zum Einsatz. Mit diesem wurde der Polizist am Hals lebensgefährlich verletzt.