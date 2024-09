Sayed & Kevin ziehen ins ATV-Forsthaus

Nicht weniger eloquent ergänzt Kevin: „King Kev in the Forsthaus! Ich starte mit Freestyles durch und reime 24/7. Freestyles sind mein Leben.“ Die bisherigen Staffeln haben mit Luis & Lev sowie Satans Bratan & Mio jeweils Männer-Duos gewonnen. Ziehen mit Sayed und Kevin also Favoriten ins Haus? Das wird sich ab 3. Oktober auf JOYN & ATV weisen.