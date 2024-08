„Wildsau“ Lydia zieht ins „Forsthaus Rampensau“

„Schon vieles erlebt, aber ...“

Fix ist: Mit ihrer Energie und ihrem Temperament wird „Wildsau“ Lydia, die auch als Alpenlydia die Schlagerbühnen des Landes rockt, bestimmt für jede Menge Wirbel in den Kärntner Bergen sorgen. Denn so viel sei schon mal verraten: „Ich habe im Fernsehen ja schon vieles erlebt, aber bei ,Forsthaus Rampensau‘ kam sogar ich als ,Wildsau‘ an meine Grenzen.“ Man darf also gespannt sein ...