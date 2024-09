Stadtvize Dankl: „Wir müssen uns ja nicht mögen“

Für den künftigen Geschäftsführer der Gswb, Ferdinand Hochleitner, wird es alles andere als ein leichter Start in Salzburg. Am Montag will nach dem Land auch die Stadt als Miteigentümer den neuen Chef durchwinken. Das wird allerdings ohne die Zustimmung von Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), wie er am Freitag gegenüber der „Krone“ bestätigte.