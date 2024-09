Politik lässt Gswb in der Luft hängen

Die Causa wird am Montag im Stadtsenat auf der Tagesordnung stehen. Somit wird entweder neu ausgeschrieben oder Hochleitner tritt mit Anfang Oktober sein Amt als Gswb-Chef an. Politische Beobachter rechnen mittlerweile mit einem Durchwinken des ÖVP-nahen Kandidaten. Denn SPÖ und ÖVP haben im Stadtsenat eine Mehrheit. Laut „Krone“-Infos will sich die Stadt im Gegenzug fixe Reformschritte herausverhandeln.