Segler zeigten im Olympiarevier von 2028 auf

Die vier Race-Days waren für die Salzburger nicht nur Wettkampf sondern auch wertvoll für die laufende Olympia-Vorbereitung: „Wir haben einen ersten Einblick in die Bedingungen hier am Wasser bekommen. Wir wissen aber noch nicht exakt, wo die Race-Areas 2028 sein werden – deswegen brauchen wir noch einen umfassenden Überblick über die gesamte Bucht. Aber wir sind sehr gut aufgestellt, haben schon viele Daten sammeln können. In den nächsten Tagen müssen wir das alles weiterhin beobachten und vielleicht lassen sich schon einzelne ‘Patterns‘ ableiten“, weiß Vorschoter Jakob Flachberger. Für knapp zwei Wochen bleibt das 49er-Duo noch an der US-Westküste, um gemeinsam mit seinen US-amerikanischen Trainingspartnern zu trainieren. „Wir können hier jetzt viel herumschrauben, ausprobieren, auch mal Boot tauschen, die Crew durchmischen – diese Tage werden unglaublich wertvoll für uns werden“, so Flachberger.