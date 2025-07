Regionalligist verbietet ab sofort Snus am Gelände

„Soll ein Zeichen sein“

„Erstens ist es untragbar, wie viel davon herumliegt – egal, ob in den Kabinen oder am Rasen. Die Leute finden die Mistkübel einfach nicht“, erklärt Obmann Toni Feldinger. „Zweitens ist es in Salzburg bis 18 Jahre verboten. Es hat für mich am Sportplatz nichts verloren.“ Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit Konsequenzen rechnen. „Es soll ein Zeichen sein“, freut sich Feldinger, dieses Verbot als einer der ersten Vereine durchgesetzt zu haben.