Champions-League-Sieger erfüllt Fanwünsche

Wie schon am Sonntag wurden die Fans in Saalfelden auch am Montag enttäuscht. Da Superstar Cristiano Ronaldo nicht im Airbus A340 saß, checkte der Al-Nassr FC ohne den Megastar im Brandlhof ein. Einige hatten aber doch noch Hoffnung, den Portugiesen wenigstens am Montag bei einem leichten Anschwitzen auf die Füße schauen zu können. „Es war schon ein Grund, warum wir hier auf Golfurlaub sind“, verriet ein aus Niederösterreich angereister Ronaldo-Fan. Am Ende blieb ihm aber „nur“ ein Selfie mit Sadio Mané. Der Ex-Bulle und Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool zeigte keinerlei Star-Allüren, erfüllte nahezu jeden Fanwunsch und schrieb fleißig Autogramme.