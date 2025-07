Gleitschirmpilotin stürzte ab: Schwer verletzt

Abgestürzt ist eine 25-jährige Gleitschirmpilotin aus Oberfranken am Sonntagnachmittag in Schönau am Königssee. Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, rückten neben einem Rettungswagen und einer Notärztin auch der Rettungshubschrauber Christophorus 6 aus Salzburg zum Einsatzort aus.