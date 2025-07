Autofahrer raste mit 160 km/h durch den Pinzgau

Am Sonntagabend raste ein 33-jähriger Ungar mit 160 km/h in Niedernsill auf der B168. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und zeigte den Mann an. Ebenfalls am Sonntag waren ein 39-jähriger Slowene und ein 57-jähriger Serbe mit rund 160 km/h im Lungau unterwegs. Auf der Tauernautobahn sind dort aber nur 100 km/h erlaubt.