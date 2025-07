Betrunkener Streit endete mit Stichverletzung

Am Nachmittag nahm die Polizei aufgrund der Täterbeschreibung und Zeugenaussagen einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Der 26-jährige Türke ist nicht geständig. Laut Polizei machte er bei der Einvernahme widersprüchliche Angaben. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Tatwaffe wurde bisher noch nicht gefunden.