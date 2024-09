Influencer wegen Vergewaltigung verurteilt

Bis zuletzt hatte der 19-jährige Angeklagte seine Unschuld beteuert und behauptet, die beiden damals minderjährigen Mädchen im Tatzeitraum 2020 und 2021 nicht vergewaltigt zu haben. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Nach fast zehnstündiger Verhandlung, bei dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, fiel schließlich am Donnerstagabend das Urteil am Schöffengericht in Feldkirch: schuldig im Sinne der Anklage! Die vorsitzende Richterin des Senats, Sabrina Tagwercher, verurteilte den Mann wegen Vergewaltigung und Nötigung und verhängte eine teilbedingte Haftstrafe von 18 Monaten über ihn, wovon er lediglich sechs Monate absitzen muss, den Rest gab es auf Bewährung. Zudem sprach sie den beiden Opfern ein Schmerzensgeld in Höhe von 8000 bzw. 2500 Euro zu.