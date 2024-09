Innovative Weltneuheit bei Chip-Profi Infineon

Wenn es um Forschung geht, gehört Infineon in Villach zur Weltspitze in der Halbleiterbranche. Auch an der neuesten Innovation des Chip-Konzerns hatte Villach einen wesentlichen Anteil. Die Wafer, auf denen die Halbleiter-Chips normal produziert werden, haben einen Durchmesser von 200 Millimetern. Dank des Einsatzes von Galliumnitrid geht das nun auf Wafern mit 300 Millimetern – eine Weltneuheit von Infineon.