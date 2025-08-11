„Das Gackern ist wie ein nach Hause kommen“

Das traditionelle Gackern hat gestartet. Zum 24. Mal findet das Geflügelfest in St. Andrä statt. Zehn Tage lang wird bei Live-Musik gefeiert. Warum das Fest so viele begeistert, durfte die „Krone“ vor Ort erfahren.
Viele Besucher lockt es auch heuer wieder nach St. Andrä im Lavanttal zum „Gackern“, dem beliebten Geflügelfest. Am Freitag fand mit Tanz und Musik die feierliche Eröffnung statt, und auch die nächste Woche werden Jung und Alt am Fuße des Lorettohügels zusammenkommen. „Gemeinsam mit meinen zwei Freundinnen kommen wir jedes Jahr mindestens einmal zum Gackern. Es ist bei uns halt einfach schon eine Tradition“, erzählt Corinna aus St. Andrä.
Den drei Mädels geht es beim Fest mehr um das schöne Ambiente und die Atmosphäre als um die zahlreiche kulinarische Auswahl an Hühnerfleischgerichten. Zubereitet werden diese übrigens von etablierten Gastronomen aus der Region ausschließlich mit dem Fleisch des österreichischen Traditionsunternehmens „Wech“.
Das jährliche Gackern ist wie ein nach Hause kommen. Man trifft auf viele Menschen, die man sonst übers Jahr nicht sieht. Das ist das Schöne bei solchen Traditionsveranstaltungen.
Maximilian Peter, Vizebürgermeister der Stadtgemeinde St. Andrä
Doch nicht nur Menschen aus der Region kommen zusammen – das Gackern lockt auch Interessierte aus angrenzenden Bundesländern an. „Wir sind extra aus Oberösterreich angereist und haben vom Gackern über unsere lieben Freunde aus Kärnten erfahren. Wir haben zwar auch schöne Feste in unserem Bundesland, doch das Ambiente hier ist einfach einzigartig“, ist Eva aus Grünbach bei Freistatt begeistert.
Insgesamt zehn Tage lang wird bei täglicher Live-Musik von unterschiedlichen Bands gefeiert, und jeder Tag bringt ein anderes Motto mit sich. Beliebt ist der Abend, an dem jährlich die Partyschlagerband „Meilenstein“ auftritt. Am Sonntag findet dann der krönende Abschluss mit einem Frühschoppen und einer großen Abschluss-Party statt.
Kommentare
