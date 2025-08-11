„Das Gackern ist wie ein nach Hause kommen“

Viele Besucher lockt es auch heuer wieder nach St. Andrä im Lavanttal zum „Gackern“, dem beliebten Geflügelfest. Am Freitag fand mit Tanz und Musik die feierliche Eröffnung statt, und auch die nächste Woche werden Jung und Alt am Fuße des Lorettohügels zusammenkommen. „Gemeinsam mit meinen zwei Freundinnen kommen wir jedes Jahr mindestens einmal zum Gackern. Es ist bei uns halt einfach schon eine Tradition“, erzählt Corinna aus St. Andrä.