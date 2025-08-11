Vier junge Motorradlenker rasten der Polizei davon

Nur kurz hatten vier junge Leute ihre Probeführerscheine. Auch die Motorräder und Kennzeichen wurden beschlagnahmt: Zu schnell war das flotte Quartett unterwegs gewesen!
Motorräder ohne Kennzeichen, deren Lenker sich in einem Rennen messen: Das wurde Sonntagmittag der Polizei Völkermarkt gemeldet. Die Beamten fuhren zum Industriegebiet, wo die Nachschau zunächst negativ verlief.
Beim Streifendienst konnten die Motorradlenker jedoch auf der B70 Packer Bundesstraße wahrgenommen werden. Als sie den Streifenwagen wahrnahmen, fuhren die vier Lenker vom Lilienberg-Nordportal kommend in Fahrtrichtung Völkermarkter Stadtgebiet davon.
Auf ihrer Flucht vor der Polizei überschritten sie im Ortsgebiet von Völkermarkt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 83 km/h (abzüglich der Messtoleranz). Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren die Beamten den Motorradlenkern nach und konnten alle Beteiligten – zwei sind 17, eine Person 18, eine 19 Jahre alt – ausfindig machen und kontrollieren. Die Führerscheine (allesamt Probeführerschein) der vier Motorradlenker wurden nach der Anhaltung vorläufig abgenommen.
Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurden zudem alle vier Motorräder vorläufig beschlagnahmt. Ebenso wurden alle vier Kennzeichentafeln aufgrund von Gefahr in Verzug vorläufig abgenommen.
Kommentare
