Vier junge Motorradlenker rasten der Polizei davon

Auf ihrer Flucht vor der Polizei überschritten sie im Ortsgebiet von Völkermarkt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 83 km/h (abzüglich der Messtoleranz). Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren die Beamten den Motorradlenkern nach und konnten alle Beteiligten – zwei sind 17, eine Person 18, eine 19 Jahre alt – ausfindig machen und kontrollieren. Die Führerscheine (allesamt Probeführerschein) der vier Motorradlenker wurden nach der Anhaltung vorläufig abgenommen.