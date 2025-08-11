Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Scheine weg, Bikes weg

Vier junge Motorradlenker rasten der Polizei davon

Kärnten
11.08.2025 19:38
Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhr die Polizei den vier jungen Motorradlenkern nach.
Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhr die Polizei den vier jungen Motorradlenkern nach.(Bild: P. Huber)

Nur kurz hatten vier junge Leute ihre Probeführerscheine. Auch die Motorräder und Kennzeichen wurden beschlagnahmt: Zu schnell war das flotte Quartett unterwegs gewesen!

0 Kommentare

Motorräder ohne Kennzeichen, deren Lenker sich in einem Rennen messen: Das wurde Sonntagmittag der Polizei Völkermarkt gemeldet. Die Beamten fuhren zum Industriegebiet, wo die Nachschau zunächst negativ verlief.

Beim Streifendienst konnten die Motorradlenker jedoch auf der B70 Packer Bundesstraße wahrgenommen werden. Als sie den Streifenwagen wahrnahmen, fuhren die vier Lenker vom Lilienberg-Nordportal kommend in Fahrtrichtung Völkermarkter Stadtgebiet davon.

Auf ihrer Flucht vor der Polizei überschritten sie im Ortsgebiet von Völkermarkt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 83 km/h (abzüglich der Messtoleranz). Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren die Beamten den Motorradlenkern nach und konnten alle Beteiligten – zwei sind 17, eine Person 18, eine 19 Jahre alt – ausfindig machen und kontrollieren. Die Führerscheine (allesamt Probeführerschein) der vier Motorradlenker wurden nach der Anhaltung vorläufig abgenommen.

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurden zudem alle vier Motorräder vorläufig beschlagnahmt. Ebenso wurden alle vier Kennzeichentafeln aufgrund von Gefahr in Verzug vorläufig abgenommen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
207.537 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
150.989 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1100 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Kärnten
Scheine weg, Bikes weg
Vier junge Motorradlenker rasten der Polizei davon
Konflikt mit Kasse
Kärntner Ärzte streiken: Das müssen Sie wissen
Krone Plus Logo
OGH-Schockurteil
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
Ehrung für Footballer
Vom Muskelpaket zum Millionen-Unternehmer
Sommer, Sonne, sexy!
Larissa Marolt verführt ihre Fans am Klopeiner See
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf