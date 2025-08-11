Wasser rein, nur eine Wohnanlage rät zur Vorsicht

Irritationen kamen Montag auf: Wieder verunreinigtes Trinkwasser in Klagenfurt? Geht es wieder los wie im Vorjahr? Nein, heißt es von Stadt und Stadtwerken: Die Proben sind in Ordnung, das Wasser ist sauber. In einer Wohnanlage in einem Stadtteil dürfte es aber hausintern ein Problem geben.
Im Herbst des Vorjahres war in Klagenfurt das Trinkwasser verunreinigt. Wasserflaschen wurden ausgegeben. Wochenlang wurde nach der Ursache gesucht. Erst nach gut einem Monat war klar: Enterokokken bei einem privaten Brunnen im Westen Klagenfurts hatten die Verunreinigung ausgelöst – in den knapp 1000 Kilometer Wasserleitungen.
Montag schrillten bei einigen Klagenfurtern wieder die Alarmglocken: Verunreinigtes Wasser in Viktring? Vor Genuss drei Minuten abkochen? Geht es schon wieder los?
Nein, gibt es Entwarnung von Stadt und Stadtwerken: „Das Trinkwasser in Viktring wurde beprobt, es ist in Ordnung“, gab Bürgermeister Christian Scheider das aktuelle Ergebnis der Stadtwerke-Analyse an die „Kärntner Krone“ weiter.
Die Wasserverunreinigung im Stadtteil Viktring befindet sich nicht im Wassernetz der Stadtwerke Klagenfurt, sondern ist ein lokales Problem einer Wohnhausanlage in Viktring. Entsprechend wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Wohnhausanlage informiert. Die Suche nach der Ursache läuft.
Kristin Kretzschmar-Neubacher, Stadtwerke Klagenfurt
Bei einer Wohnhausanlage einer Wohnbaugesellschaft jedoch steht am Aushang, dass das Wasser abgekocht werden sollte.
