Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Proben in Ordnung

Wasser rein, nur eine Wohnanlage rät zur Vorsicht

Kärnten
11.08.2025 21:44
Grundsätzlich ist das Trinkwasser in ganz Klagenfurt derzeit rein, in einer Wohnanlage in einem ...
Grundsätzlich ist das Trinkwasser in ganz Klagenfurt derzeit rein, in einer Wohnanlage in einem Stadtteil aber dürfte es ein hausinternes Problem geben: Dort soll das Wasser momentan abgekocht werden.(Bild: P. Huber)

Irritationen kamen Montag auf: Wieder verunreinigtes Trinkwasser in Klagenfurt? Geht es wieder los wie im Vorjahr? Nein, heißt es von Stadt und Stadtwerken: Die Proben sind in Ordnung, das Wasser ist sauber. In einer Wohnanlage in einem Stadtteil dürfte es aber hausintern ein Problem geben. 

0 Kommentare

Im Herbst des Vorjahres war in Klagenfurt das Trinkwasser verunreinigt. Wasserflaschen wurden ausgegeben. Wochenlang wurde nach der Ursache gesucht. Erst nach gut einem Monat war klar: Enterokokken bei einem privaten Brunnen im Westen Klagenfurts hatten die Verunreinigung ausgelöst – in den knapp 1000 Kilometer Wasserleitungen.

Montag schrillten bei einigen Klagenfurtern wieder die Alarmglocken: Verunreinigtes Wasser in Viktring? Vor Genuss drei Minuten abkochen? Geht es schon wieder los?

Nein, gibt es Entwarnung von Stadt und Stadtwerken: „Das Trinkwasser in Viktring wurde beprobt, es ist in Ordnung“, gab Bürgermeister Christian Scheider das aktuelle Ergebnis der Stadtwerke-Analyse an die „Kärntner Krone“ weiter.

Zitat Icon

Die Wasserverunreinigung im Stadtteil Viktring befindet sich nicht im Wassernetz der Stadtwerke Klagenfurt, sondern ist ein lokales Problem einer Wohnhausanlage in Viktring. Entsprechend wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Wohnhausanlage informiert. Die Suche nach der Ursache läuft.

Kristin Kretzschmar-Neubacher, Stadtwerke Klagenfurt

Bei einer Wohnhausanlage einer Wohnbaugesellschaft jedoch steht am Aushang, dass das Wasser abgekocht werden sollte. 

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
209.310 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.693 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
154.062 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1428 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1106 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Kärnten
Proben in Ordnung
Wasser rein, nur eine Wohnanlage rät zur Vorsicht
Spielte bei Newcastle
Für drei Monate! Spittal holt Kicker aus England
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 61
Zum Schluss war kein Interview mehr möglich
Traditionelles Fest
„Das Gackern ist wie ein nach Hause kommen“
Scheine weg, Bikes weg
Vier junge Motorradlenker rasten der Polizei davon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf