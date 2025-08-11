Wasser rein, nur eine Wohnanlage rät zur Vorsicht

Irritationen kamen Montag auf: Wieder verunreinigtes Trinkwasser in Klagenfurt? Geht es wieder los wie im Vorjahr? Nein, heißt es von Stadt und Stadtwerken: Die Proben sind in Ordnung, das Wasser ist sauber. In einer Wohnanlage in einem Stadtteil dürfte es aber hausintern ein Problem geben.