Freiwillige entlasten Lehrer an Brennpunktschulen

Das neue Schuljahr hat begonnen und obwohl die Lehrer ihr Bestes geben, sind viele von ihnen schlichtweg überfordert, gerade an Schulen, an denen es viele neue Schüler gibt. So wie an der Volksschule Johnstraße. Hinzu kommt, dass der 15. Bezirk der einkommensschwächste ist. Da bleiben Kinder oft ungewollt auf der Strecke, denn für individuelle Förderung fehlen die personellen Ressourcen.