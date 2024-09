Steirer auf Medaillenkurs: „Das ist Gänsehaut pur“

Umso größer ist die Freude, den Partner dann am Freitagmittag endlich zu sehen: Er kniet gerade vor dem Schreibtisch, den Blick vertieft in seinen Laptop. Der Lärm in den riesigen Hallen der Euroexpo dröhnt. Französische Teenager schieben sich durch die Gänge, nur weniger Meter weiter bringen die Schweißer die Funken zum Sprühen. Die Teilnehmer kommen aus Südkorea, aus Palästina, aus Brasilien und aus der Mongolei. 14 Hektar groß ist das Areal der Worldskills. 1600 Teilnehmer aus 65 Nationen, die in 62 Disziplinen antreten, haben alle eines gemeinsam: Sie wollen eine Medaille mit nach Hause nehmen. Am besten die Goldene.