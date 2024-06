„Die asiatischen Länder sind brutal gut drauf!“

Alexander Pfleger trainiert freilich nicht erst seit April auf die Weltmeisterschaft hin. „Ich war vergangenes Jahr bei den EuroSkills in Danzig mit dabei – da konnte ich wegen des Zivildienstes aber nicht so viel trainieren. Im Jänner bin ich bei den Staatsmeisterschaften gestartet.“ Jetzt steckt der Schweißer viel Herzblut ins Training. Ob es reichen wird? „Das wird man sehen. In meinem Beruf was zu reißen ist hart. Die asiatischen Länder sind brutal drauf!“ Die Devise lautet also: „Alles geben und auf das Beste hoffen!“