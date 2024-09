„Bei Erkenntnissen spielt Zufall oft große Rolle“

In 1990er-Jahren wurden die Grundsteine gelegt

Einer der Gründer und der Direktoren des IQOQI ist Rudolf Grimm. Er erinnert sich an die Anfänge zurück: „Es gab schon in den 1990er-Jahren einige tolle Erfolge in der Quantenphysik. Damals war auch Anton Zeilinger noch hier, zudem Peter Zoller und Rainer Blatt. Es war eine Zeit, in der sich viele Dinge entwickelt haben. Ein ganz wichtiger Schritt war dann jedoch die Gründung eines Spezialforschungsbereiches, der vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wurde. Damals wurden Arbeitsgruppen aus Innsbruck und Wien zusammengefasst. Wir konnten später die Akademie der Wissenschaften von diesem Konzept überzeugen. Die Akademie gründete dann das Quanteninstitut mit Teilen in Innsbruck und in Wien.“