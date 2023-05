Bei Rätsel um Quantenmaterie einen Schritt weiter

An Rätsel wird schon lange geforscht

Wissenschaftler versuchen seit langem zu verstehen, wie sich Materie selbst zu komplexen Strukturen wie zum Beispiel Kristallen organisieren. In der oft rätselhaften Welt der Quantenphysik zeigt sich diese Art der Selbstorganisation von Teilchen in sogenannten „Dichtewellen“, bei denen sich Teilchen in einem regelmäßigen, sich wiederholenden Muster anordnen - wie eine Gruppe von Menschen mit verschiedenfarbigen Hemden, die in einer Reihe stehen, aber so angeordnet sind, dass nie zwei gleichfarbige Hemden nebeneinander zu sehen sind.