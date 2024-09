Turnsaal-Preise um bis zu 1600 Prozent erhöht

Die Klagenfurter Sportvereine stöhnen! Weil wieder hohe Rechnungen ins Haus flatterten. Denn die Stundenpreise für Turnsäle (in Pflicht- und Mittelschulen) der Landeshauptstadt wurden ja 2023 drastisch erhöht. Waren es da noch 70 Cent pro Stunde, so muss man jetzt gar bis zu zwölf Euro blechen. Was eine schlagartige Erhöhung von 1614 Prozent ergibt!