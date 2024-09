Worum es für die Parteichefs in TV-Duellen geht

„Ein ähnliches Kunststück muss Babler nun auch schaffen, um noch in ein Triell mit Herbert Kickl und Karl Nehammer zu kommen. Sonst droht ihm der dritte Platz und eine parteiinterne Diskussion“, weiß Haselmayer. Dementsprechend sei mit scharfen Ansagen und einem Kampf um jede Stimme zu rechnen. Babler habe schließlich am „linken Flügel mehr Potenzial, als in der Mitte“.