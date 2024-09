Sehen Sie sich Politiker-Diskussionen im TV an?

In der Vorwahlphase gehören sie genauso dazu wie Wahlplakate oder Wahlgeschenke – die TV-Duelle der Parteihöchsten. In diesen Konfrontationen treten zwei Politikerinnen und Politiker gegeneinander an und liefern sich im Zuge dessen meist hitzige Wortgefechte. Die Moderation ist dann gefordert, das Gespräch wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Schauen Sie sich diese Sendungen an? Warum oder warum nicht?