Einbrecher-Duo stahl wie die Raben: 68 Delikte

In Niederösterreich gefasst

Der Tunesier konnte am 27. Juni 2024, unmittelbar nach einer weiteren Serie an PKW-Einschleichdiebstählen, in Krummnußbaum (NÖ), durch die örtlich zuständige Polizei mit Diebesgut betreten und festgenommen werden. Aufgrund der bereits geführten Ermittlungen der Polizei Lambach wurde der Beschuldigte folglich in die Justzanstalt Wels überstellt und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Er zeigte sich bei dessen Einvernahme zu sämtlichen ihm zur Last gelegten Taten geständig und gab an, Geld für Essen benötigt zu haben.



Der Marokkaner ist flüchtig

Er wird des Weiteren wegen dem nachweislichen Erwerb, Besitz und Konsum von Kokain und Marihuana angezeigt und zeigte sich auch dazu geständig. Der 31-Jährige marokkanischer Staatsangehörige ist derzeit flüchtig. Durch die bezirksübergreifende Zusammenarbeit konnten den beiden Beschuldigten insgesamt 68 Taten an mehreren Orten in insgesamt fünf Bezirken in OÖ und NÖ nachgewiesen und diese geklärt werden.