Raab: „Die aktuelle Situation ist einfach absurd“

Über Werte zu sprechen und sich mit den Rechten, Pflichten, Gepflogenheiten und Normen in Österreich zu befassen, sei „alternativlos, wenn man sich in Österreich ein neues Leben aufbauen möchte“, so Memic. Dinge, die bisher anscheinend etwas zu kurz kamen und gerade durch die jüngste Einwanderungswelle an Dringlichkeit gewonnen haben.